Kanonschoten tijdens bevrijdingsfeest op Dorpsplein van Schellebelle Didier Verbaere

07 september 2019

19u53 0 Wichelen De bevrijding van Wichelen 75 jaar geleden werd zaterdag uitbundig gevierd op het Dorpsplein van Schellebelle. Het plein werd omgetoverd in een militair tentendorp uit 1944 en een Brits kanon loste vijf eresaluutschoten. Honderden bezoekers maakten het V-teken en stopten de oren dicht bij de knallen.

Wichelen werd 75 jaar geleden bevrijd door Britse en Poolse troepen. Vrijdagavond werd in de oude pastorie de film Niet schieten vertoond en zaterdag sloegen re-enactmentmilitairen hun tenten op. De Silver Thistle Pipes & Drums begeleidden de vele bezoekers naar een kanon van het Britse leger aan de kerk: een 25 pounder dat zeer precies allerlei soorten bommen tot 13 kilometer ver schoot en tot eind vorige eeuw werd gebruikt en zelfs nu nog in het Midden-Oosten wordt ingezet. The 1st Belgian Field Battery, een groep van goed opgeleide vrijwilligers, geeft er nog her en der demonstraties mee. Zij losten vijf eresaluutschoten in Schellebelle.

“Het is belangrijk dat we zelfs na 75 jaar vrede nooit vergeten dat jonge mensen hebben gevochten en zijn gestorven voor onze vrijheid. De dag dat de troepen van Montgomery Schellebelle binnenreden moet voor de jarenlang onderdrukte bevolking en ongelooflijk gevoel van vrijheid hebben gebracht”, zei burgemeester Kenneth Taylor. Waarop het hele plein zijn voorbeeld volgde en het victory-teken bracht.

Zondag was er nog een militariabeurs in zaal ’t Veer en kon je het militaire kamp bezoeken.