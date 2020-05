Kamp in kurkdroog sparrenbos vat vuur maar brandweer kan erger voorkomen Didier Verbaere

24 mei 2020

20u11 14

Wichelen Een houten kamp in een sparrenbos aan een landbouwweg op de Galgenberg in Serskamp vatte zondagavond omstreeks 18.30 uur vuur. De brandweer van Wetteren kon vermijden dat de vlammen oversloegen naar de kurkdroge bomen.

Omstreeks 18.45 uur werd een rookpluim opgemerkt aan het sparrenbos in de landbouwweg in Serskamp. In het bosjes ligt een geïmproviseerd crossparcours voor mountainbikes of brommers en staat ook een kampgebouwtje in hout in elkaar getimmerd. Jongeren uit de buurt komen er zich vermoedelijk en goed beschut van de buitenwereld amuseren.

In het kampgebouw vatte een pallet vuur. Die was bijna helemaal doorgebrand toen de brandweer van Wetteren er arriveerde. Ze blusten het vuur en konden zo een inferno in het kurkdroge sparrenbos vermijden. De politie stelt een onderzoek in.