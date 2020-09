Johnny Colpaert zet na 10 jaar stap opzij bij Bellerock: “Misschien organiseer ik in mijn tuin wel kleine concerten met lokaal talent” Didier Verbaere

07 september 2020

Johnny Colpaert zet een stapje terug als voorzitter van Bellerock. De schrijnwerker uit Schellebelle is rolschaatscoach, ondersteuner van plaatselijk talent én dus bezieler en organisator van het jaarlijkse festival in Schellebelle. "Na tien jaar is het tijd om de fakkel door te geven"

Bellerock ontstond na de filmopnames voor Schellebelle 1919. “Ik dacht bij mezelf ‘Wat kunnen we organiseren om dat unieke groepsgevoel van tijdens het draaien van de film te behouden? En tegelijkertijd laten zien hoeveel talent er hier in Schellebelle rondloopt’.” Samen met Gert en Piet bouwde hij een vrij podium in een partytentje bij hem thuis. De eerste editie van Bellerock lokte 75 bezoekers. Een jaar later werd een echt podium gebouwd en verdubbelde het aantal bezoekers.

“Sindsdien is de bal echt aan het rollen gegaan en zijn we moeten verhuizen naar het Dorpsplein. Het is ook in die periode dat wij op zoek gingen naar sponsors en naar een spetterende hoofdact. In de loop van de jaren hebben heel wat grote namen op het podium van Bellerock gestaan: Coco Jr., Guido Belcanto, Raymond Van Het Groenewoud, De Mens, Les Truttes”, vertelt Johnny.

Kleinschalige concerten in de tuin

Het geplande optreden van Les Truttes kon afgelopen zomer niet doorgaan. “Maar we hebben wel een lightversie georganiseerd waarbij we teruggrepen naar het ontstaan met een vrij podium. Het was vooral voor de groepen een enorme opluchting dat ze hun ding nog eens konden doen”, lacht Johnny. “Als ik terugkijk op de geschiedenis van Bellerock ben ik het meest fier dat we, enkel met de geestdrift van een aantal enthousiaste mensen, een festival hebben kunnen organiseren met enkel blije gezichten op ons terrein. Dat was een gezamenlijke prestatie van het voltallige bestuur en met dank aan heel veel trouwe sponsors. We willen zeker ook het gemeentebestuur bedanken”, zegt Johnny.

Secretaris gezocht

“Nu, 10 jaar later, is het tijd om de fakkel door te geven, wat uiteraard niet wil zeggen dat ik minder betrokken zal zijn bij de uitwerking van Bellerock. Joris Bossaer, de vroegere uitbater van Het Veer, neemt het van me over. En ook de secretaris, Wim Baeyens, stopt ermee. Wie zich geroepen voelt? Door de jaren hebben we zeker 10.000 mensen mogen verwelkomen. In de toekomst zou ik Bellerock graag verder zien evolueren naar een podium voor niet-gevestigde waarden. En dat er ook een kids day op het programma komt. Ik sluit ook niet uit dat ik in mijn mooie tuin aan de Schelde een paar kleinschalige, gezellige concertjes organiseer met lokaal talent”, besluit Johnny.