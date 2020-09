Jesse zorgt voor flink viergeslacht bij familie Van Caeneghem in Schellebelle Didier Verbaere

15 september 2020

De geboorte van Jesse Van Caeneghem zes maanden geleden zorgde voor een mooi viergeslacht bij de familie in Schellebelle. Fiere overgrootvader is Willy (84 jaar). Grootvader is William (61) en papa Jens (30). Proficiat.