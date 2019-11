Jef De Corte stelt olieverfschilderijen tentoon en liet zich inspireren door de Schelde Didier Verbaere

28 november 2019

14u26 0 Wichelen De voorbije 2 jaar werkte Jef De Corte aan een reeks realistische olieverfschilderijen, geïnspireerd op het natuurgebied rond De Schelde en zijn woonplaats Wichelen. Deze werken zijn vanaf 7 december tot 31 januari 2020 vrij te bezichtigen in het Sociaal Huis tijdens de openingsuren.

Jef De Corte studeerde af als Socio-Cultureel Werker, maar volgde tijdens zijn studies keramiek- en tekenlessen aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Aalst. Door zelfstudie kreeg hij ook de airbrush techniek onder de knie en werd zo een succesvolle airbrush artiest in het custom painting circuit, waar hij diverse awards behaalde. Het bezorgde hem een job bij Trias Illustratie Studio in Antwerpen waar hij zich verder specialiseerde. In 1996 verliet hij de studio om zich volledig te wijden aan zijn freelance-activiteiten, onder meer voor Walt Disney Consumer Products.

In zijn vrije tijd laat hij zich inspireren door de natuur in Wichelen. “De natuur aan de Schelde kan er zo overweldigend mooi zijn. Het veranderende licht boven een rivier die voortdurend in beweging is, bood inspiratie voor een reeks landschappen in foto-realistische stijl. De expo is opgedeeld in drie reeksen met de rimpelingen en reflecties in het water, weerspiegelingen van alledaagse voorwerpen en landschappen”, aldus de schilder. De openingsuren van het Sociaal Huis vindt je op www.wichelen.be. Info werk op www.jefdecorte.art.