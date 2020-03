Inwoners Wichelen krijgen elke week De Warmste Gazette in de bus Didier Verbaere

24 maart 2020

15u15 0 Wichelen In 4.800 brievenbussen in Wichelen valt woensdag De Warmste Gazette in de bus. Met de krant wil de gemeente haar inwoners op de hoogte houden van alle info rond het coronavirus, maar ook de warme initiatieven van burgers in de kijkers zetten. “We willen dit wekelijks herhalen zolang de crisis aanhoudt”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN)

De eerste editie van De Warmste Gazette valt woensdag in de bussen in Wichelen. “Door de crisis is heel wat sociaal contact verboden. Toch willen we onze inwoners blijven informeren. En dan vooral de ouderen die het zwaarst getroffen worden in hun isolement”, zegt burgemeester Taylor.

In de eerste editie staat nogmaals de oproep om medisch materiaal en mondmaskers naar Zaal Roggeman te brengen. Daarnaast enkele positieve initiatieven zoals de ontsmettingsalcohol die jeneverstokerij Rubbens momenteel stookt of de mondmaskers die lingerieproducent Van De Velde maakt.

Directrice Els Meuleman geeft een blik achter de schermen van het woonzorgcentrum Molenkouter dat hard werd getroffen door het coronavirus. Er is ook nieuws uit de scholen en van de handelaars. Ook aan de kinderen is gedacht: voor hen is er een entertainmentpagina met spelletjes. Op de Facebookpagina #warmwichelen vind je alles wat leeft in de gemeente in verband met corona. De teller staat er vandaag op 883 leden.