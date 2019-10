Ingetogen herdenkingsmoment voor animator Glenn De Wilde (18) op Speelplein ‘t Kwispeltje Didier Verbaere

31 oktober 2019

Op het Ankerpunt aan het Speelplein 't Kwispeltje werd donderdagavond een herdenking gehouden voor Glenn De Wilde (18). De jonge animator van het speelplein kwam op 24 juni om het leven bij een verkeersongeval in Schoonaarde.

Zo’n driehonderd vrienden, zijn ouders en familieleden verzamelden aan het Ankerpunt in Serskamp voor een ingetogen moment aan de vooravond van Allerheiligen. Glenn De Wilde was graag gezien en zijn overlijden laat een diepe indruk en verdriet na in de gemeente. “De hele zomer lang stond je foto op het speelplein. De zomer van 2019 zal altijd aan jou verbonden zijn. We hebben veel plezier gemaakt en je stond steeds dichtbij ons. We herinneren ons de mooie momenten van jouw eerste jaar als animator vol knappe anekdotes en jouw kledij van Supreme. Je had een grote mond maar een klein hartje en stond steeds klaar om iemand te troosten”, vertelde een mede-animator.

De ouders van Glenn bedankten iedereen voor de mooie en troostende woorden. Aan de muur van ’t Ankerpunt werd een graffiti tekening van kunstenaar Caz’n onthuld en bloemen neergelegd en met kaarsen werd zijn naam brandende gehouden ter herinnering. Nadien kon iedereen napraten en leuke momenten ophalen.