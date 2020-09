Infomarkt met gratis advies voor mensen met renovatieplannen Didier Verbaere

07 september 2020

18u07 0 Wichelen Het lokaal bestuur van Wichelen organiseert op dinsdag 8 september een renovatiemarkt in het Sociaal Huis. Via een lokaal renovatietraject kan je gratis advies krijgen over interessante subsidies en gratis renovatie-advies aan huis.

Is je woning aan verbetering toe? Wil je je huis klaarstomen voor de toekomst? Of denk je eraan om je woning te renoveren? Bij het renoveren van een woning komt heel wat kijken en moeten verscheidene beslissingen genomen worden. Nochtans verhogen renovatiewerken het comfort én de waarde van je woning. Je kan hierdoor heel wat energie, en dus euro’s besparen. Het lokaal bestuur van Wichelen helpt zijn inwoners dan ook graag doorheen hun renovatietraject.

“Via dit project kan je als burger beroep doen op persoonlijk en gratis renovatie-advies aan huis. De renovatie-adviseur van de Milieu Advies Winkel komt dan bij je thuis, gaat in op jouw vragen, geeft richtprijzen mee en stelt een persoonlijk stappenplan met renovatie-ingrepen op. In een uitgebreid adviesverslag achteraf kan je alles nog eens rustig nalezen en beslissen welke ingrepen je al dan niet wil laten uitvoeren. Wie dat wenst kan bovendien ook verdere begeleiding krijgen voor, tijdens en na de werken. Een BENOcoach van Energiehuis BEA gaat samen op zoek naar de meest geschikte aannemers, vraagt offertes op en helpt ook bij het aanvragen van premies.

De infomarkt is open tussen 18 en 21 uur op de 2de verdieping van het Sociaal Huis. Reservatie is verplicht via woonplus-lww@laarne.be en via 0470/88.07.76. Van 19 tot 20 uur is er een infosessie met meer concrete uitleg rond het project.