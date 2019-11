Info avond over de knijten problematiek langs de Schelde Didier Verbaere

15 november 2019

11u53 0 Wichelen De afgelopen maanden werd Schellebelle geteisterd door knijten of kleine agressieve steekmuggen in de buurt van het gebied Wijmeers langs de Schelde. De Vlaamse Waterweg, Het Agentschap Natuur en Bos en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen geven op woensdag 27 november een info avond over de maatregelen en de bestrijding van de knijten.

Knijten komen van oudsher voor op en langs de Schelde. Door de vervuiling van de Schelde vorige eeuw, kwamen ze echter veel minder voor. Dat ze de laatste jaren opnieuw opduiken, toont aan dat de waterkwaliteit sterk verbeterd is. Dat is op zich goed nieuws voor het leven in de Schelde, maar knijten zorgen ook voor heel wat overlast, zoals in Schellebelle.

Het aanpakken van het knijtenprobleem vereist specifiek maatwerk. Er wordt onderzoek gedaan naar oplossingen op lange termijn in combinatie met maatregelen die uitgetest kunnen worden op korte termijn. Het Lokaal Bestuur heeft in samenwerking met de Vlaamse Waterweg nv, Agentschap Natuur & Bos en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen reeds verschillende acties ondernomen om de overlast van deze plaag te bestrijden. Resultaten van het proefproject met knijtenvallen en verdere maatregelen worden toegelicht op een vergadering in de raadzaal van het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 in Wichelen op 27 november om 20 uur.