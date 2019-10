Inbraak in woning, werfkeet en winkel Didier Verbaere

14 oktober 2019

13u57 3

Op de Kerkbaan in Wichelen werden spullen gestolen bij een inbraak. De feiten werden gepleegd tussen donderdagochtend en zondagavond. En in Laarne werd zondochtend een inbraak in een werfkeet en een winkel op de Dendermondsesteenweg vastgesteld. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.