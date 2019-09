Iedereen Bob de Bouwer op Feest van burgemeester in Serskamp Didier Verbaere

08 september 2019

18u18 0 Wichelen Bob de Bouwer was zondag de centrale gast op het Feest van de burgemeester in Serskamp. Kenneth Taylor (SAMEN) van Wichelen zorgt er jaarlijks voor een groot familiefeest met heel veel aandacht voor kinderanimatie. Er zakten zo’n 1.200 betalende bezoekers en vele honderden kinderen af naar het Ankerpunt.

Burgemeester Kenneth Taylor heeft geen boodschap aan een eetfestijn of een saai bal, maar organiseert jaarlijks een grote familiedag op het jeugddomein in Serskamp. Met de opbrengst van het Feest van de burgemeester financiert hij jaarlijks ook het kerstavondmenu voor ouderen, eenzamen en minderbedeelden in de gemeente. In het Ankerpunt was zondag Bob de Bouwer de rode draad in de spelletjes en knutselactiviteiten voor kinderen. Terwijl de ouders konden genieten van een frisse pint of andere lekkernijen. Bob de Bouwer gaf om 16.30 uur ook een geslaagd optreden. “Dankzij de inspanningen van de vele vrijwilligers kunnen we opnieuw een mooie kerstavond organiseren. We zijn dus zeker en vast tevreden van de opkomst”, zegt de burgemeester.