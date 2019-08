Hoornaars vallen Oost-Vlaams gezin aan op wandelpad in Luxemburg Didier Verbaere

18 augustus 2019

12u08 1 Wichelen Tijdens een wandeling op een officieel wandelpad in het Luxemburgse Vianden werden tien wandelaars uit Serskamp en Kalken aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Ze vluchtten in paniek weg en probeerden de vier kinderen te beschermen. Verschillende leden van de familie werden meermaals gestoken.

Martine Troch (64) werd zelfs tienmaal gestoken door de agressieve wespen. “Gelukkig is er niemand allergisch of er hadden doden kunnen vallen. Onbegrijpelijk dat zo’n nest niet uitgeroeid wordt op een officieel wandelpad”, zucht David Van Malderen. Ook andere wandelaars werden er diezelfde dag aangevallen.

David Van Malderen uit Serskamp is samen met zijn gezin, zijn schoonouders en een ander gezin op vakantie in het Luxemburgse Vianden. Vrijdag maakte de groep van zes volwassenen en vier kinderen een wandeling naar het kasteel op een officiële wandelroute. “Ongeveer halfweg op een splitsing voelde ik plots een harde steek en zag ik een zwerm Aziatische hoornaars op ons afkomen. Ik heb meteen geroepen om hard weg te lopen. De kinderen konden we beschermen door de wespen van hen weg te slaan. Daarbij werd ik nogmaals gestoken. Ook de andere volwassenen werden meermaals gestoken. En mijn schoonmoeder Martine raakte minder snel weg en werd wel tienmaal gestoken door de agressieve wespen. Pas tientallen meters verderop lieten de hoornaars ons ongemoeid”, vertelt David.

Vorige week overleed een vrouw uit Limburg nog door een steek van een hoornaar. “Martine was ook even onwel na de steken maar na een tijdje kwam ze er bovenop. Gelukkig is niemand allergisch of er hadden ook hier doden kunnen vallen”, zegt David. Hij is ook gemeenteraadslid in Wichelen en belde het lokale noodnummer en de Dienst Toerisme om de gevaarlijke situatie uit te leggen. “Daar kreeg ik geen gehoor. Ze vonden het niet nodig om de nest uit te roeien”, zegt David.

Nog slachtoffers

De groep nam een andere route richting vakantieverblijf en hoorden op hun terugweg nog gegil en paniek. “Ook een dame uit Limburg was op dezelfde plaats aangevallen en heeft meerdere steken in het gezicht gekregen. De toeristische dienst heeft nu laten weten dat ze de gemeente zal inlichten. Er moeten blijkbaar eerst ernstige gewonden of doden vallen”, besluit David.