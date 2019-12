Honderden brandweermannen verzamelen voor Fire For Life Koen Moreau

22 december 2019

11u41 22 Wichelen Een indrukwekkend aantal brandweermannen van de Hulpverleningszones Zuid-Oost (rond Aalst) en Oost (rond Dendermonde) nemen dit jaar deel aan Fire For Life. Die brandweervariant voor Music For Life startte zondagochtend in onze regio bij Stokerij Rubbens in Wichelen.

De vrijwilligers van brandweerpost Wichelen verwelkomden er meer dan 250 manschappen uit zowat alle omliggende posten. Zo waren er delegaties van brandweerposten Aalst, Berlare, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Erembodegem, Geraardsbergen, Hamme, Lebbeke, Lede, Lokeren, Moorsel, Ninove, Wetteren, Wichelen en Zele.

“We maken er een gewoonte van om onze collega’s een stevig ontbijt te geven als start van deze dag”, vertelt Davy Roelandt van brandweerpost Wichelen. Na gebakken, eieren, boterkoeken en ander lekkers schakelden de mannen al snel over op glazen boterhammen terwijl een eerste feestje op de parking van Stokerij Rubbens losbarstte.

Nadat ook brandweerpost Ninove, getroffen door een panne met hun carnavalspompier, ter plaatse arriveerde en gratis voor het goede doel uit de nood was geholpen daar garage Rallye trok een enorme delegatie van brandweerwagens, pompiers en bussen via Schoonaarde en Overmere richting Lokeren. “Daar verzamelen we met nog meer brandweermannen, krijgen we soep en een optreden.”

Zondagavond maakt de enorme colonne van duizenden Vlaamse brandweermannen onder de vlag van Fire For Life zijn opwachting aan de StuBru-studio van Music For Life in Kortrijk. Daar zullen ze bekend maken hoeveel geld ingezameld werd voor Make a Wish, Onafhankelijke leven vzw en Cliniclowns.