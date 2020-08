Exclusief voor abonnees Hennepplanten tegen muggenplaag: “Geen zorgen, onze inwoners zullen niet high rondlopen” Brecht Herman

29 augustus 2020

16u39 5 Wichelen In de helse strijd tegen miljoenen knijten die de inwoners van Wichelen terroriseren deelt de Oost-Vlaamse gemeente nu zelfgekweekte hennepplanten uit. “Want wie zo’n plant in zijn buurt heeft, wordt minder gestoken door de kleine mugjes”, zegt burgemeester Taylor.

“Het idee om hennep in te zetten tegen de knijtenplaag komt van een inwoner die met zo’n plant geen last heeft van de mugjes. Ik moet toegeven dat we er zelf ook eerst mee hebben gelachen”, vertelt Kenneth Taylor, burgemeester van Wichelen (SAMEN). Met ‘we’ doelt hij op het overlegcomité dat speciaal voor de ellendige knijt in het leven is geroepen. Al drie jaar lang worden inwoners van Wichelen lastiggevallen door de kleine mug die in het slib van de Schelde een ideale voedingsbodem vindt. Samen met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse Waterweg, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur (KBIN) en enkele wetenschappers buigt de gemeente er zich over.

