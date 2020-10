Heemkring Wichelen brengt boek met dialect uit: Zegget ne kieër”, de Wiechelsen Diksjoneier Didier Verbaere

06 oktober 2020

15u42 1 Wichelen Heemkring WIchelen verzamelde de afgelopen maanden honderden woorden, spreuken en uitdrukkingen in het Wichelse dialect en bundelde die in De Wiechelsen Dieksjoneiër “Zegget ne kieër”.

De Heemkring lanceerde vooraf een lijst met twintig woorden en uitdrukking. De inwoners van de gemeente verkozen jott’ndoet (geenszins) tot mooiste Wichelse dialect, voor fleus (straks) en ènnekesnest (‘wanordelijke boel’).

“Het is een kanjer van meer dan 300 pagina’s met een oplijsting van woorden, uitdrukkingen en gezegdes zoals ze in Wichelen in het midden van de 20e eeuw gangbaar waren. Vanaf die periode brokkelde de “Wiechelse toal” af om plaats te maken voor meer Algemeen Nederlands, voor het latere tussentaaltje, en momenteel voor heel veel Angelsaksisch gedoe. Hoog tijd dus om het Wichels dialect te beschermen”, zegt Roger De Knijf van Heemkring Wichelen.

“Het boek beschrijft ook het nog volkse karakter van onze contreien van toen met beschouwingen rond gewoontes en gebruiken in tal van sectoren in onze samenleving. Tal van foto’s brengen verduidelijkingen en roepen nostalgie op”, zegt Roger.

Intekenen voor “Zegget ne kieër”, de Wiechelsen Diksjoneier, kan door storting van 30 euro op BE40 0680 5085 1063 (Heemkring Wichelen). Op vrijdag 13 november wordt de woordenboek voorgesteld in salons Oud-Gemeentehuis op Oud-Dorp. Abonnees van het tijdschrift van de Heemkring, de intekenaars op het woordenboek en genodigden zijn daar welkom vanaf 19.30 uur.