Guur herfstweer houdt massa niet tegen bij intrede Sint-Maarten Didier Verbaere

03 november 2019

17u22 1 Wichelen Ondanks het gure herfstweer en de dreigende wolken, zakten zondagmiddag vele honderden kinderen, ouders en grootouders af naar het veer in Schellebelle voor de blijde intrede van Sint-Maarten.

De aankomst van de Sint met zo’n twintig Zwarte Pieten is een traditie die reeds sinds 1973 bestaat. OKA Schellebelle en later ook Jeugdhuis Yoka staan in voor de organisatie van het kinderfeest. Met de opbrengst van het jaarlijkse zomerfeest Fiësta Campestra wordt de intrede, de boottocht en de geschenken voor de kinderen betaald. Na de intrede op de oevers van de Schelde, waar het volk weer rijen dik stond, trok de Sint naar de Oude Pastorij voor een feestje en een individuele babbel met alle kinderen.