Gratis grondwater voor iedereen tijdens rioleringswerken Aquafin: “Zonde om het in de riool te lozen” Didier Verbaere

18 juni 2020

17u37 0 Wichelen Aquafin, de gemeente Wichelen, Farys en aannemers Besix/DCA stellen opgepompt grondwater van de rioleringswerken in de Wanzelestraat gratis ter beschikking aan bewoners en land- en tuinbouwers om gras en gewassen te besproeien. Iedereen kan het aftappen in een container aan de werf.

De container kan 40.000 liter water opvangen dat wordt opgepompt tijdens de rioleringswerken in de Wanzelestraat. “Het is belangrijk dat we verstandig omspringen met water, zeker in steeds drogere periodes. Daarom plaatsen we hier een container om het opgepompte grondwater op te vangen en gratis te verdelen. Ook onze groendienst zal hier gebruik van maken”, zegt schepen Anneleen Rimbaut (Samen). Landbouwer en grondwerker Wim Van de Putte kwam donderdagmiddag alvast twee tanks van 7.000 liter vullen om zijn maïs te besproeien. “Die zit door de droogte al een maand in de grond en kwam eindelijk na wat regen boven piepen”, lacht hij tevreden.

Voor aannemers Besix/DCA gaat het om een proefproject. “Maar we staan zeker open om dit op alle grote werken in te voeren. De kostprijs van het project, 4.000 euro en 30 euro per dag voor de container, wordt door alle partijen van deze werf gedeeld”, zegt projectverantwoordelijke Bob Dierick van Besix.

“Ook aan de Molenbeek hebben we een extra klepstuw aan de Lange Haagstraat gebouwd om het debiet op te drijven en het water langer vast te houden. Daar kunnen grotere landbouwbedrijven extra water gaan halen”, besluit Anneleen Rimbaut.