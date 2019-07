Goedendagprijs voor Oldtimerbrommerclub 2 Strokes Didier Verbaere

12 juli 2019

Oldtimerbrommerclub 2 Strokes heeft op de 11 juli viering in Serskamp de jaarlijkse Goedendagprijs gekregen. Voorzitter Stijn Coppens nam de prijs in ontvangst. “De gemeente reikt deze prijs uit aan een vereniging die het sociale leven bevordert en mensen samenbrengt”, zegt burgemeester Kenneth Taylor. De club organiseert jaarlijks een succesvolle rondrit met oldtimer brommertjes, motoren en auto’s in de regio.

Het Dorpsplein van Serskamp liep donderdagavond aardig vol voor de 11-juli viering van de gemeente. Er waren ondermeer optredens van het trommelkorps van de brandweer, een reünie van de Nederlandstalige coverband Moarbaja en een afsluitend vuurwerk.