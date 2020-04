Godsdienstlerares op hoge hakken uitgewuifd met erehaag en langste applaus aan school

Didier Verbaere

29 april 2020

Patricia De Lathauwer uit Overmere en woonachtig in Beervelde, gaf haar hele carrière godsdienst in alle lagere klassen van de scholen van het GIBO in Wichelen. Ze kreeg er vandaag een afscheid ‘in coronastijl’. Dat begon reeds woensdagochtend op weg naar school. Op haar traject hadden de leerkrachten postgevat om haar uit te zwaaien. Ze waren ludiek verkleed als pastoor, non of islamitische gebedsleider.

“Ik stop vandaag met een dubbel gevoel door deze hele coronacrisis. Langs de ene kant ben ik nog niet klaar om te stoppen zonder afscheid te kunnen nemen van mijn leerlingen. Maar lesgeven in kleine klasjes en met een mondmasker zag ik dan ook weer niet zitten”, zegt Patricia. “Ik ga nu genieten van een goed boek en als het weer kan van reizen, op restaurant gaan en gaan dansen”, zegt ze.

Aan de schoolpoort wachtten leerkrachten en enkele leerlingen haar deze middag op met spandoeken en bloemen. Op straat was een boodschap en een schoen op hoge hakken getekend. “Dat was haar handelsmerk. Veertig jaar lang heeft Patricia lesgegeven op hoge hakken. Leerlingen vroegen zich zelfs af met welke schoenen Patricia zou opdagen”, legt een collega juf uit.

“Het was een leuke laatste voormiddag met een lach en een traan. Ik zou iedereen willen knuffelen maar dat zal voor later zijn. Ik kom zeker terug voor een echt afscheid met alle leerlingen”, zegt Patricia. Als afsluiter had de school nog voor een verrassing gezorgd. Een cameraploeg van VTM kwam ‘het langste applaus’ filmen en de hele buurt, ruim honderd man, verzamelde aan de school om haar met een oorverdovend applaus uit te wuiven. Dat kan je vanavond zien in het VTM Journaal van 19 uur. “Dit ga ik nooit meer vergeten”, besluit Patricia.



