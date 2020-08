Gemeenteraad in Wichels dialect om nieuw woordenboek te promoten Didier Verbaere

20 augustus 2020

15u57 0 Wichelen De gemeenteraad in het Sociaal Huis in Wichelen zal volgende woensdag volledig in het dialect gebeuren. Het is slechts één van de projecten van de Heemkring om het Wichels dialect in de kijker te zetten.

“Het dialect van Wichelen is aan het verdwijnen omdat het nauwelijks nog wordt gesproken onder de actieve bevolking en bij kinderen. Op vrijdag 13 november verschijnt daarom de Wiechelsen Dieksjoneiër “Zegget ne kieër”. Het is een kanjer van meer dan 300 pagina’s met een oplijsting van woorden, uitdrukkingen en gezegdes zoals ze in Wichelen in het midden van de 20e eeuw gangbaar waren. Vanaf die periode brokkelde de “Wiechelse toal” af om plaats te maken voor meer Algemeen Nederlands, voor het latere tussentaaltje, en momenteel voor heel veel Angelsaksisch gedoe”, zegt Roger De Knijf van Heemkring Wichelen.

Om het hele project kracht bij te zetten en om de rijkdom van het dialect in het algemeen onder het licht te brengen, zal de gemeenteraad van Wichelen op 26 augustus helemaal gevoerd worden in het dialect. Je kan de raad via facebook in livestream bekijken.