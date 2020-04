Gemeente opent digitaal rouwregister voor corona slachtoffers Didier Verbaere

10 april 2020

15u29 0 Wichelen De gemeente Wichelen heeft een digitaal rouwregister geopend voor de slachtoffer van de coronapandemie. Mensen kunnen er een boodschap nalaten. Het register zal bewaard worden in het gemeentelijk archief.

“Door de coronamaatregelen is het voor velen momenteel niet mogelijk om op een persoonlijke wijze afscheid te nemen van iemand die hen dierbaar is. Via dit digitaal rouwregister willen wij iedereen die daar nood aan heeft, de kans geven om in deze moeilijke tijden zijn boodschap van troost of bemoediging te delen. Na het afsluiten van dit digitaal register zal het register in het gemeentelijk archief bewaard worden als stille getuige van deze historische periode”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN). Tekenen kan op https://rouwregister.wichelen.be.

