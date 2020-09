Geen trouwfeesten maar wel Christoff, Willy Somers en Staf Coppens in Salons ‘t Oud Gemeentehuis Didier Verbaere

19 september 2020

16u15 0 Wichelen Ook Salons ’t Oud Gemeentehuis op Oud Dorp in Wichelen moet het al maanden zonder feesten en dus ook zonder inkomsten stellen. Maar in oktober en november kregen ze groen licht van het gemeentebestuur om toch enkele muzikale feestjes te bouwen met optredens van Christoff en Willy Somers en standup met Raf Coppens.

“Na een maandenlange lockdown en het schrappen van zowat alle feesten, zijn we blij dat we toch nog enkele culturele evenementen mogen organiseren. Dat doen we onder de noemer Lunch with Music. We zijn vooral blij dat de zangers voor een lagere prijs willen optreden zodat we dat ook voor een kleiner publiek kunnen organiseren”, legt medeorganisator Sandra Verhofstadt uit.

Zanger Christoff geeft twee optredens voor een publiek van maximaal 150 fans op 18 en 25 oktover. Na het voor- en, hoofdgerecht en het dessert zorgt de zanger voor een ingetogen feestje. Op 13 december, en eventueel ook op 29 november, speelt Willy in ’t Oud Gemeentehuis. “Tickets voor deze shows kosten 60 en 65 euro, inclusief lunch en exclusief dranken”, zegt Els Schouppe van ’t Oud Gemeentehuis.

Voorprogramma en Raf Coppens

“Voor elk optreden verzorgt Les Truites Chantants’ het voorprogramma met a capellanummers. De zangers nemen je mee in de tijd, van Mozart tot The Andrew Sisters, van Beethoven tot the Golden Gate Quartet. Een combinatie van unieke muziek en goede stemmen zorgen voor een totaal feel-goodgevoel”, zegt Els.

En op 10 november is er de show Mijn Werk van comedian Raf Coppens om 19 uur. Hiervoor zijn tickets te verkrijgen met en zonder diner. In de zaak is er gelijktijdig ook ‘Coronatrouwers’, een expositie met foto’s van Tom De Sutter. Info en inschrijvingen op www.oud-gemeentehuis.be.