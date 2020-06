Geblokkeerde remmen veroorzaken bijna brand bij goederentrein geladen met zuurstofwater Koen Moreau

27 juni 2020

10u47 0 Schellebelle Een slepende en oververhitte rem van een goederentrein veroorzaakte vrijdagavond ellende voor het treinverkeer tussen Gent en Dendermonde.

De trein kreeg omwille van een rokend remsysteem aan een wagon, iets dat opgemerkt werd bij de passage in Dendermonde, bevel te stoppen net voor het station van Schellebelle en de wissel richting Aalst. Daardoor kwam de trein stil te staan ter hoogte van de Spoorwegstraat en de sportschuur.

Omdat de trein geladen was met chemische producten en de getroffen dertiende wagon het brandbare en explosieve waterstofperoxide of zuurstofwater bevatte, werd de brandweer preventief ter plaatse gestuurd. De rem koelde vlot af en kon eenvoudig worden gedeblokkeerd. Omdat de rijtijd van de machinist door het voorval was verstreken, moest wel een nieuwe machinist worden opgetrommeld.