Gabby wordt vrijdag 80 in afgesloten rusthuis: kleinzoon roept op kaartjes te sturen Koen Moreau

16 maart 2020

20u31 48 Wichelen Nu alle rusthuizen in ons land gesloten zijn voor bezoek kan voor verjaardagen niemand langs komen.

Iets dat ook het geval is voor Gabby Meuleman. Haar kleinzoon wil de 80ste verjaardag van zijn grootmoeder toch nog een beetje feestelijk maken. “Momenteel zit ze in totaal isolement in haar klein kamertje in het rusthuis. Van ons gepland diner met de familie komt niks in huis”, vertelt Steven Lemmens.

De man lanceert daarom een oproep om zijn grootmoeder toch nog een aangename verjaardag te bezorgen.“Het zou fijn zijn mocht ze voor haar 80ste verjaardag toch heel veel kaartjes kunnen ontvangen”, lanceert Lemmens zijn oproep. Een kaartje sturen kan naar Gabby Meuleman, Kamer 106, Dreefstraat 11a, 9260 Wichelen.