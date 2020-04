Frit en Grillshop levert na verlenging lockdown nu ook ribbetjes aan huis Didier Verbaere

21 april 2020

09u22 2 Wichelen Nu we nog minstens twee weken in ons kot moeten blijven, schakelen heel wat restaurants, eethuizen en horecazaken een creatieve versnelling hoger. In de Frit en Grillshop van Frank Redant kon je sinds de lockdown online frietjes en snacks bestellen en afhalen. Vanaf zaterdag levert hij ook bereide gerechten, ribbetjes en scampi aan huis.

“Sinds de lockdown ligt ook ons cateringbedrijf stil en we zagen al tientallen feesten, barbecues en festivals geannuleerd deze zomer. Een serieuze streep door onze rekening. Maar gelukkig kunnen we met onze frietshop wel nog mensen soigneren”, zegt Frank Redant. In enkele dagen tijd transformeerde hij zijn zaak tot een afhaalpunt waar je in een minuut tijd binnen en buiten staat. Je plaatst je bestelling online en pikt ze op aan de warmhoudtoog.

Even in de oven of microgolf

Vanaf zaterdag start Frank met een leveringsronde van zijn ‘befaamde’ ribbetjes. Want in het weekend steekt Frank de houtgrill aan in zijn zaak. “Ik deed een klein marktonderzoekje bij mijn klanten en kreeg in een mum van tijd honderden positieve reacties. We leveren onze ribbetjes voorgebakken aan huis waar je ze snel kan opwarmen in de traditionele of microgolfoven”, zegt Frank. Wij mochten ze, gebakken en lekker warm geleverd, voorproeven. De ribbetjes zijn mals, vallen van het been en zijn pittig gekruid met een mengeling van de chef met 9 kruiden. Ze worden geleverd met een gepofte polderaardappel met verse kruidenboter en een krokant slaatje en sausjes. Je kan ze ook bestellen met voorgebakken frieten.

“We leveren in de ruime regio van Wichelen tot Lede en Aaigem en Wetteren tot Gentbrugge. We hebben ook speciaal een tool laten bouwen op onze site waar je ze makkelijk kan bestellen”, besluit Frank.

Info op www.the-ribs.be.