Fons en Gilberta zeventig jaar getrouwd Didier Verbaere

23 oktober 2019

13u12 3 Wichelen I n Woonzorgcentrum Molenkouter werd woensdag het platina huwelijk gevierd van Fons De Winter (91) en Gilberta Bontinck (88). Ze huwden op 23 oktober 1949.

Fons uit Wichelen leerde zijn Gilberta kennen op een Potjesmarkt in Schellebelle. Liefde op het eerste gezicht en na hun huwelijk in 1949 kwamen ze in de gemeente wonen. Ze kregen drie kinderen Rita, Eddy en Karine. Zij zorgden voor vijf kleinkinderen en negen achterkleinkinderen.

Fons werkte een aantal jaren op het ministerie in Brussel, maar werd dan vast benoemd als opsteller in de gemeentelijke administratie in Wichelen op het oud gemeentehuis. Hij zou er 34 jaar werken. Daarnaast was hij na zijn werk ook nog eens waarnemend gemeentesecretaris in Uitbergen. Daar kan hij uren over vertellen. “Ik herinner me de fusiegesprekken tussen Uitbergen, Wichelen en Schoonaarde in de jaren 70 nog levendig. Die gingen er hevig aan toe met heel veel cognac en sigaren. ’s Ochtends stonden alle deuren van het gemeentehuis nog open en was de vergaderzaal een slagveld. Maar een fusie tussen de drie is er nooit gekomen”, lacht Fons. Gilberta werkte een aantal jaren voor de lingerienijverheid in het dorp, maar bleef dan thuis om voor de kinderen te zorgen.

Fons was ook een fervent duivenmelker. “Veel duiven had ik niet, maar wel enkele snelle. Mijn prijsduif heeft echt veel trofeeën gewonnen. Op een dag kwam ze niet meer naar huis uit Barcelona. Pas zes weken later viel ze binnen. Zonder haar stempels en haar ringen. Ze was onderweg gestolen voor de kweek en vloog daarna geen prijs meer”, zegt Fons. De bijna 92-jarige is nog in prima gezondheid en woont nog steeds in zijn huis waar hij nog alle dagen kookt en kuist. Gilberta bezoekt hij nog dagelijks met de fiets in het woonzorgcentrum waar ze met de beste zorgen en heel veel liefde wordt omringt.