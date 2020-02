Floris gaat 2.500 kilometer lopen voor Radio Parkies Didier Verbaere

07 februari 2020

17u07 44 Wichelen Floris Van de Putte (39) uit Wichelen wil de komende tien maanden 2.500 kilometer lopen ten voordele van Radio Parkies, een internetradio die Parkinson bespreekbaar maakt en patiënten verbindt. Elke kilometer laat hij sponsoren en de opbrengst wordt op 7 november overhandigd tijdens Swingend Wichelen.

Swingend Wichelen is een jaarlijks event met een grote playbackshow van de Ministars in een feesttent op het gemeentelijke domein achter het Sociaal Huis. Els Keppens en Patrick Baeyens organiseren Swingend Wichelen ten voordele van Radio Markies. “Vijf jaar geleden zijn we klein begonnen in het Gildenhuis. Na een herseninfarct beloofde ik mezelf dat ik me zou inzetten voor het goeie doel zodra ik genezen was. Vorig jaar zat de tent op het gemeentelijke domein nokvol met meer dan 300 bezoekers”, zegt Els.

Lopen voor goeie doel

Floris Van de Putte, een geoefend langeafstandsloper met enkele marathons op zijn palmares, was er toen ook. “Tijdens mijn dagelijkse looptochtjes dacht ik vaker na om te lopen voor een goed doel. Ik ben ook een enorme muziekliefhebber. Dus wil ik me dit jaar inzetten voor Radio Parkies. Ze zijn een kleine organisatie zonder overheidssteun en met mijn actie weet ik dat het geld goed besteed is”, zegt Floris.

Bij heel wat Wichelse handelaars staan ondertussen spaarpotten om hem te steunen. “Ik hoop op minstens één euro per kilometer. Het doel, 2.500 kilometer en 2.500 euro, is haalbaar. De gemalen kilometers posten we dagelijks op Strava en de Facebookpagina van Swingend Wichelen zodat iedereen kan volgen”, zegt Floris.

Op 7 november is er de vijfde editie van Swingend Wichelen met een optreden van de Ministars. Floris sponsoren per kilometer kan via rekeningnummer BE 26 7350 4715 5829.