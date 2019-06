Fles van gasbarbecue vat vuur KOEN MOREAU

30 juni 2019

20u42 5 Wichelen Langs de Wettersestraat in Schellebelle vatte zondag rond 18.30 uur de fles van een gasbarbecue vuur.

Om het ontploffingsgevaar te beperken koelden de aanwezigen de fles met behulp van een tuinslang. De eerste brandweermannen die arriveerden, slaagden er meteen in om de fles dicht te draaien waardoor het gevaar in een mum van tijd geweken was.