Filmavond brengt 1270 euro op voor Homaar Didier Verbaere

04 november 2019

18u01 0 Wichelen De Filmavond Ladies @ The Movies in Wichelen bracht dankzij 175 enthousiaste vrouwen, 52 gulle handelaars en een pak enthousiaste vrijwilligers 1270 euro op voor Homaar.

Homaar is een groeiplek voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar die het eventjes wat minder zien zitten. Zij vinden bij Homaar in Wetteren een plek en de ruimte om tot rust te komen. Ze kunnen er deelnemen aan verschillende ateliers rond muziek, beweging of beeldmateriaal waarbij ze hun talenten ontdekken of verder uitbouwen. Op die manier kunnen ze vaardigheden ontwikkelen die ze kunnen meenemen in hun schoolcarrière, loopbaan en hun sociale relaties. Daarnaast is er ook de kans tot individueel werken met een begeleider of gesprekken met een psycholoog.

Tijdens de receptie in de kapel van de Bruinbeke werd het ingezamelde bedrag overgemaakt aan Nathalie en Marieke, twee medewerkers van Homaar. Meer info: www.homaar.be.