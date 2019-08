Fiesta Campestra viert 40ste verjaardag met extra feestje Didier Verbaere

08 augustus 2019

11u34 4 Wichelen Fiesta Campestra, het grote Italiaanse openluchtfeest op het dorp van Schellebelle, viert haar 40ste verjaardag met een extra festivaldag op zondag met optredens van The Horny Horses en Pigbag Army.

Fiesta Campestra is een openluchtfeest dat bijna elke avond 2.000 ouderen en jongeren ontvangt. Drie dagen lang wordt het dorpsplein van Schellebelle omgetoverd tot een heuse feestweide met een zuiderse cocktailbar, bieren en wijnen, een reuze barbecue met worsten, saté’s, beenhesp, spaghetti à volonté en kaasschotels. De huisdj’s geven telkens weer het beste van zichzelf en D-Dream zorgt telkens voor een fantastische geluid- en lichtshow. En ‘s avonds kan men zich opwarmen aan een gigantisch kampvuur. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus gaan de deuren open om 19 uur.

Extra feestdag op zondag

Op zondag is er dit jaar een extra feestdag. De deuren gaan dan open om 17.30 uur en om 18.00 uur is er optreden van The Horny Horses. Zoals hun naam al laat vermoeden, pookt dit zeskoppig rockabilly-combo uit Wetteren en omgeving de boel graag op. Ze brengen een mix van rock ‘n roll en hillbilly (country & western). Om 21 uur is er Pigbag Army. Dat is de de naam van de discobar van Pascal Braeckman uit de jaren tachtig (Tomtesterom, Beste Vrienden, Wauters vs. Waes). Samen met hulp van goede vrienden Jan Van Eyken (De Kreuners), Axl Peleman (zanger, bassist) en Eline De Munck brengen ze de discobar weer tot leven.

Sint-Maarten

“Het evenement brengt jeugd en ouderen samen en laat ons toe om de nodige financiële middelen te verwerven voor het promoten van andere jeugdprojecten op onze gemeente, zoals de aankomst van Sint-maarten. Fiesta Campestra wordt jaarlijks georganiseerd en gefinancierd door het OKA, in samenwerking met Jeugdhuis YOKA, zaalvoetbalclub LVB en het gemeentebestuur van Schellebelle”, zegt Dirk Van der Haegen van OKA. Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding mogen gratis binnen. Nieuw dit jaar is dat mensen die enkel een hapje komen eten, hun inkom terug krijgen als ze voor 21.30 uur het terrein verlaten en hun polsbandje afgeven. Voor meer info : www.okaschellebelle.be.