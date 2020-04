Festival Bar Belle Vie verkoopt mondmaskers om rusthuis te steunen: “Alle winst gaat naar Molenkouter” Cedric Matthys

12u10 0 Wichelen Bar Belle Vie start binnenkort met de verkoop van unieke mondmaskers. Het Wichelse festival had vier dagen feest gepland, eind mei en begin juni, maar moest die noodgedwongen afgelasten. De opbrengst van het initiatief gaat naar het zwaar getroffen woonzorgcentrum Molenkouter.

14 overlijdens door corona in woonzorgcentrum Molenkouter. Dat zware cijfer is ook de organisatoren van Bar Belle Vie niet ontgaan. Hoewel ze vierde editie van hun festival moesten annuleren, blijven ze niet bij de pakken zitten. “Het bedrijf dat onze t-shirts bedrukt, stuurde me deze week wat promo door”, legt mede-initiatiefnemer Stijn Van den Bogaert uit. “Ze lieten weten dat ze sinds kort ook herbruikbare mondmaskers maken en dat zette ons team meteen aan het denken. We wisten dat woonzorgcentrum Molenkouter, dat vlak naast ons festivalterrein ligt, erg getroffen was door de coronacrisis. Al snel beslisten we om Bar Belle Vie-mondmaskers te verkopen aan tien euro het stuk. Alle winst gaat naar Molenkouter. Bestellen kan via mondmasker@barbellevie.be.” (lees verder onder de foto)

Meer dan één t-shirt

Hoewel iedereen het initiatief van de jongeren looft, lijkt de timing misschien wat bizar. Kenneth Taylor, burgemeester van Wichelen, kondigde woensdag immers aan dat al zijn inwoners een gratis mondmasker zullen krijgen. Zal er nog een markt zijn voor de mannen van Bar Belle Vie? “Zeer zeker", zegt Van den Bogaert. “We lanceerden de campagne gisteren (woensdag, nvdr.) en kregen intussen al honderd bestellingen binnen. Daarnaast geloof ik niet dat iedereen maar één mondmasker zal hebben. Er hangt toch ook meer dan één t-shirt in jouw kast? Wij werken met een gelimiteerde oplage en zien dit meer als een steuncampagne.” (lees verder onder de foto)

Toekomst gegarandeerd

Bar Belle Vie kijkt intussen uit naar de volgende editie van hun festival. Vorig jaar lokten ze bijna 5000 bezoekers naar Wichelen, over vier dagen gespreid. Ondanks de tegenvaller dit jaar, willen ze volgend jaar nog beter doen. “Wie al ticket kocht, kan dat gewoon volgend jaar gebruiken of krijgt zijn geld terug”, vertelt Van den Bogaert. “We zijn er al bij al nog goed van af gekomen. Op onze promo en de voorschotten voor sommige DJ’s na maakten we geen kosten. Uiteraard voelen we dit financieel, maar Bar Belle Vie blijft bestaan. We gaan onze line-up grotendeels behouden en volgend jaar dubbel zo hard knallen.”