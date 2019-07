Extra vloedgeul in overstromingsgebied moet knijten probleem aanpakken Didier Verbaere

09 juli 2019

13u04 6 Wichelen De Vlaamse Waterweg heeft in het ontpolderde gebied Wijmeers in Schellebelle een bijkomende brede vloedgeul gegraven in de strijd tegen de knijten of kleine steekmuggen die het gebied en de dorpsbewoners teisteren. De geul is via drie openingen verbonden met de Schelde en moet voor extra doorstroming van water zorgen waardoor slib en voedingsstoffen uit het gebied spoelen. O die manier kan de knijt zich moeilijker voortplanten.

“De uitgevoerde graafwerken richten zich op de larven van de knijten. Overlast door volwassen knijten willen we verminderen door ze af te vangen. Dat kan gebeuren met speciale vallen die knijten en muggen lokken en vervolgens doden”, meldt De Vlaame Waterweg.

De komende weken zullen er drie verschillende valtypen worden uitgetest. “We gaan na of dergelijke vallen echt de aantallen knijten kunnen verlagen, welke valtypes het meest efficiënt zijn en hoe gebruiksvriendelijk ze zijn. De vallen zullen worden geplaatst in enkele tuinen en van nabij worden opgevolgd door experts van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Op die manier willen we snel te weten komen of dergelijke vallen ons kunnen helpen en welk type we dan best gebruiken.”

Aan de ingang tot het ontpolderde gebied, waarschuwt een plakkaat op de Scheldedijk dat er een muggenplaag heerst. Er wordt ook een omleiding voorgesteld via de half verharde wegen rond het gebied.