Extra geul in Wijmeers moet knijtenprobleem oplossen Didier Verbaere

08 mei 2020

Wichelen De Vlaamse Waterweg voert nieuwe graafwerken uit aan Wijmeers in Schellebelle. Hier wordt deze zomer een extra geul gegraven om de knijtenoverlast in Schellebelle te helpen verminderen.

Vorige zomer al maakte De Vlaamse Waterweg twee bijkomende bressen in de Scheldedijk en liet ook een extra geul graven in het gebied. Sindsdien stroomt er meer water door Wijmeers en spoelen slib en voedingsstoffen voor knijten vlotter weg. Dat gaat de ontwikkeling van de knijtenlarven aan het begin van het ‘seizoen’ tegen. Deze zomer worden er bijkomende geulen uitgegraven in het midden en het oosten van Wijmeers. Knijten zijn kleine steekmuggen en ze teisteren al twee zomers de omwonenden van de Scheldeoevers.

Gefaseerde werken

“In de eerste fase maken we de bressen dicht, zodat er geen water meer in het gebied stroomt. Dat is nodig om het gebied te laten ‘ontwateren’, zodat we in de tweede fase de graafwerken kunnen uitvoeren en de grond afvoeren en stockeren. Om de graafwerken op te starten, is het wachten tot na het broedseizoen en het bouwverlof. We zullen vermoedelijk vanaf 3 augustus kunnen starten”, zegt Michaël De Beukelaer-Dossche, projectingenieur bij De Vlaamse Waterweg.

Grondtransport over het water

“Bij de graafwerken zal heel wat grond vrijkomen. Die transporteren we over de Schelde tot in Wetteren. Daar voorzien we een tijdelijke aanlegsteiger om de grond aan land te brengen, op percelen gelegen tussen de Voordestraat en Bastenakkers. De grond wordt aan land gebracht over het jaagpad, dat toegankelijk blijft. Er worden containers geplaatst waar fietsers veilig door kunnen en waarover de werken veilig kunnen gebeuren.”

“De vrijgekomen grond wordt tijdelijk gestockeerd om er te drogen en zal later gebruikt worden voor de aanleg van lokale veiligheidsdijken. Omdat de grond uitdroogt, is dit geen geschikte omgeving meer voor knijten. Die hebben immers vers slib nodig, dat elke dag onder water komt te staan op het ritme van eb en vloed”, besluit Michaël.