Experimenteren met wetenschap in De techniekacademie: het experimenteerkamp voor de ingenieurs van de toekomst. Didier Verbaere

05 september 2019

10u49 0 Wichelen Op woensdag 18 september lanceert Wichelen, in samenwerking met Hogeschool Vives, de eerste reeks van de techniekacademie in de gemeente.

“Tieners uit het 5de en 6de leerjaar die geboeid zijn door techniek en wetenschap kunnen elke woensdagnamiddag experimenteren met allerlei materialen om zo de wondere wereld van STEM (Science, Technologie, Engineering, Mathematics) te ontdekken”, legt schepen van onderwijs Kristof De Smet (SAMEN) uit.

In totaal worden er 11 praktische workshops en 1 bedrijfsbezoek georganiseerd. Je kan er onder meer een robotauto programmeren, werken met hout, experimenteren met biochemie en elektriciteit

De lessen vinden plaats op woensdagnamiddag, van 13.30 uur tot 15.30 uur, in de Kapel van Bruinbeke. Deelname kost 50 euro inclusief materiaal en verzekering. De plaatsen zijn beperkt dus inschrijven is de boodschap. Inschrijven kan vanaf 7 september 219 via www.techniekacademie-wichelen.be.