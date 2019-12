Evelien en Thomas in wereldwijde Top 10 van beste documentaire huwelijksfotografen Didier Verbaere

17 december 2019

23u03 2 Wichelen Evelien Van Den Bossche en Thomas Verhoeven, een fotografenduo uit Wichelen, staat in de Top 10 van beste documentaire huwelijksfotografen ter wereld van 2019. Eerder haalde het koppel ook al de Top 100 van de Fearless Photographers, met werk van duizenden huwelijksfotografen wereldwijd.

“We zijn super trots om in de Top 10 van beste documentaire huwelijksfotografen ter wereld te staan. Sinds begin dit jaar namen we deel aan de This is Reportage wedstrijd. Een wedstrijd met twee soorten awards die ze uitreiken. Reportage Awards voor individuele beelden en Story Awards voor een reeks beelden van één huwelijk”, zegt Evelien. Het koppel is nog maar zeven jaar aan de slag en maakte van een uit de hand gelopen hobby hun beroep met hun bedrijfje Part Of The Vision.

“Om zo’n award in de wacht te slepen is het echt moeilijk, aangezien maar 3 procent van de ingestuurde beelden een award krijgt. Maar liefst 10 awards kregen we dit jaar: 8 voor individuele beelden en 2 voor een verhaal. Super trots dat we met 2 super unieke huwelijken een Story Award wonnen. Want het voelde ook immens goed om het verhaal van deze koppels te fotograferen. Van minuut 1 tot de allerlaatste hebben we ons honderd procent gegeven om de beste en meest echte beelden te fotograferen. Bovenop de lovende woorden van onze koppels kregen we nu de kers op de taart”, lacht het koppel.

Niet geposeerde beelden

“Deelnemen aan This is Reportage deden we omdat je enkel beelden mag insturen die niet geposeerd zijn, wat bij andere wedstrijden wel mag. Er mag niets in scène gezet worden. En dat sluit echt perfect aan met onze visie op fotografie. We willen de momenten tonen zoals ze echt zijn. Het gevoel van de dag willen we weergeven in onze beelden, zodat koppels vele jaren later nog weten hoe hun huwelijksdag voelde. Want geef toe, je oma die een traantje wegpinkt terwijl je weggeschonken wordt aan je toekomstige man, die foto wil iedereen toch hebben”.

De winnende beelden kan je vinden op https://thisisreportage.com/top-100-photographers-of-the-year-2019/ en op https://thisisreportage.com/p/partofthevision/awards/