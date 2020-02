Eliën Crombeen (77) bundelt zijn favoriete gedichten over liefde en dood Didier Verbaere

15u51 0 Wichelen Eliën Crombeen (77) uit Schellebelle heeft tweehonderd van zijn favoriete gedichten over liefde en dood gebundeld in “Een blauwe zee met witte boot”. Het boek telt 450 bladzijden en is opgedeeld in verschillende hoofdstukken.

“Eigenlijk wou ik als kind al dichter worden. Maar toen werd ik ouder en moesten er centen verdiend worden”, lacht Eliën. De ondernemer op rust en oud-gemeenteraadslid van Wichelen wachtte dan maar tot aan zijn pensioen om zijn kinderdroom waar te maken. In 2005 gaf hij al een bundel met zijn jeugdgedichten uit via Lannoo.

“Een blauwe zee met witte boot is een verzamelwerk met 200 gedichten van mijn favoriete dichters. Werken die jarenlang op de kast bleven staan en waaruit ik nu de mooiste heb gekozen. Het zijn stuk voor stuk pareltjes over liefde en dood. Opgedeeld in hoofdstukken over jeugd, verliefdheid, liefde, ontrouw, verzoening, ouder worden, verlies en eenzaamheid. Poëzie is altijd mijn grootste liefde geweest en dat wou ik delen met de wereld”. Het boek kan besteld worden door overschrijving van 36 euro op BE27 7390 2026 0873 met vermelding van Een blauwe zee met witte boot.