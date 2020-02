Eléni (4) viert voor het eerst haar verjaardag op schrikkeldag en haar officiële verjaardag Didier Verbaere

29 februari 2020

15u53 0 Wichelen Eléni Vercauteren (4) kon vandaag in Wichelen voor het eerst haar verjaardag vieren op de wettelijke dag van haar verjaardag. Het dochtertje van Tatiana Boddaert en ex-partner Thomas werd geboren op de schrikkeldag van 29 februari 2016.

Eléni werd in 2016 te vroeg geboren. “Ze was uitgerekend voor 9 maart maar ik ben bevallen op 29 februari om 3 minuten voor middernacht. De dokters stelden nog voor om 1 maart als datum op de geboorteakte te zetten. Maar 29 februari is 29 februari en dat werd het ook officieel”, zegt mama Tatiana. De verjaardag van haar oogappel wordt uiteraard jaarlijks gevierd. “Meestal in het weekend na 1 maart. Eléni beseft ook nog niet dat ze op een speciale datum is geboren”, zegt de mama.

Wanneer je de jarige vraagt hoe oud ze is geworden, gaan niet één maar vier vingers de lucht in. Dat werd uitgebreid gevierd met haar vriendjes, een springkasteel, clown en schminkster in het JOC in Wichelen. Want het blijft toch een speciale datum om te verjaren.