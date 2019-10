Eigenaar damhert gezocht in Wichelen Didier Verbaere

03 oktober 2019

De politie is op zoek naar de eigenaar van een damhert dat woensdagochtend werd aangetroffen op de Kerkbaan in Wichelen. Het hert werd tijdens zijn wandeling verdoofd en weer naar het bos gebracht. De eigenaar kan zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.