Eerlijk streven Wichelen organiseert 12de veldloop in Overmere Didier Verbaere

10 december 2019

21u55 2 Wichelen Atletiekclub Eerlijk Streven uit Wichelen en Overmere organiseren op zondag 15 december hun 12de veldloop voor atleten uit heel België op een parcours rond het Provinciale recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare. Ook recreanten kunnen er deelnemen aan een ludieke volksloop.

“Verschillende grote namen uit de huidige atletiekwereld hebben al gepolst naar het parcours. De competitieatleten starten hun wedstrijden om 11 uur. Hoogtepunten worden de senioren vrouwen om 14.15 uur en de senioren mannen om 15.25 uur en ook de korte cross voor mannen omstreeks 15.50 uur is spectaculair”, zegt Wim Annaert van ACES.

“Wie wil proeven van het veldlopen kan meelopen met de ludieke volksloop op hetzelfde parkoers over een afstand van 5 kilometer vanaf 10 uur. Di is haalbaar voor iedereen, jong en oud. De kinderen ontvangen bij aankomst een medaille en een zak snoep, de volwassenen ontvangen een medaille en een fles René.” Meer informatie over de wedstrijden kan je vinden op www.acesveldloop.be.