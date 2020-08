Drie bezoekscenario’s in Woonzorghuis Molenkouter om besmettingen te vermijden Didier Verbaere

20 augustus 2020

18u00 2 Wichelen In Woonzorghuis Molenkouter werden tot op heden geen nieuwe Covid-19 besmettingen vastgesteld bij inwoners of personeel. Wel gelden er nog steeds strikte maatregelen voor bezoekers.

Molenkouter was één van de hardst getroffen rusthuizen in de regio met 14 overlijdens en een pak besmettingen tijdens de eerste golf van de coronacrisis.

“Bij ons zijn er momenteel geen besmettingen. Niet bij bewoners noch bij personeel. De looplijnen zijn nog steeds gescheiden en we testen elke week 2 bewoners en 2 personeelsleden. En dit al sinds het einde van de eerste golf. Iedereen die uit verlof terugkeert wordt eveneens getest. Verder blijven we inzetten op afdelingsgebonden werken en is persoonlijke bescherming en structureel ontsmetten nog steeds het credo. Zowel het dorpsrestaurant als de cafetaria zijn nog steeds gesloten”, zegt voorzitter Christophe Van De Wiele.

“Het bezoek is steeds op afspraak en we hebben drie scenario’s naargelang de graad van besmetting op de gemeente”, besluit Christophe.