Directrice rusthuis test positief op corona. “Het crisiscentrum is in zijn hart getroffen”

Didier Verbaere

27 april 2020

11u17

Wichelen Els Meuleman (41), directrice van het woonzorghuis Molenkouter in Wichelen, testte afgelopen vrijdag positief op Covid-19. "Ze heeft lichte symptomen en herstelt thuis. Ze blijft de werking op afstand volgen. Maar het crisiscentrum is in zijn hart getroffen", zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN). Alle medewerkers met wie ze contact had, zijn ondertussen ook getest.

Woonzorghuis Molenkouter is door de crisis zwaar getroffen met 14 overlijdens. Maar afgelopen week was er opnieuw optimisme nadat verschillende bewoners van de covidunits terug naar hun vertrouwde kamer mochten en er geen bijkomende besmettingen werden vastgesteld. Vrijdag volgde een nieuwe mokerslag nadat directrice Els Meuleman positief testte.

Hele crisisteam getest

“Er waren aanwijzingen van een besmetting in haar persoonlijke en directe omgeving. Daarom vroeg ze zelf om getest te worden en die test bleek zondag helaas positief”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN). “Het nauwe team rond haar in de crisiscel, alle teamcoördinatoren en de mensen waarmee Els de jongste week contact had, zijn intussen getest. De resultaten verwachten we maandagavond”, zegt Kenneth.

“Melissa De Jaeger, coördinator van de woonzorg en rechterhand van Els, neemt haar taken over maar Els blijft op eigen vraag digitaal in contact met de crisiscel. We hebben een back-up voor iedereen die in een worstcasescenario uitvalt”, vult voorzitter Christoph Van De Wiele aan. “Maar we zijn heel zwaar in het hart getroffen. Els zal nu 14 dagen in quarantaine blijven en we wensen haar een spoedig herstel.” Maandag vertoonde ze lichte symptomen.

Volg de regels

“Het risico op besmetting blijft erg realistisch. Niet alleen in een woonzorgcentrum maar ook daarbuiten. We roepen dus alle inwoners nogmaals op om je aan de regels te houden. Dit virus is nog lang niet weg en ik vraag om kleine frustraties over de bewegingsvrijheid eens in de juiste context te plaatsen. Iedereen draagt een verpletterende verantwoordelijkheid en kan anderen nog steeds besmetten”, besluit Kenneth.

Er was toch ook een beetje positief nieuws want drie bewoners keren vandaag (maandag, red.) terug naar hun kamer. In totaal verblijven nog 7 bewoners op de covidunit in de gewone afdeling en 8 op de unit in de beschermde afdeling.