Directrice Els Meuleman en schepen van Zorg Christoph Van De Wiele over 16 patiënten en 3 doden in ‘hun’ Woonzorghuis Molenkouter: “Eens deze crisis achter de rug, volgt nog een gezamenlijk rouwmoment”

Wichelen

Met 16 besmette bewoners, waarvan twee opgenomen in het ziekenhuis, en drie overleden coronapatiënten is Molenkouter in Wichelen zowat het zwaarste getroffen woonzorghuis in Oost-Vlaanderen. Toch krijgt de kordate aanpak van directrice Els en voorzitter Christoph niks dan lof van de hogere overheid.