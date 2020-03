Directrice Els en schepen van zorg Christoph blikken terug op eerste weken crisis in Woonzorghuis Molenkouter: “Enorm zwaar getroffen maar fier op onze medewerkers”

Wichelen

Met 16 besmette bewoners, waarvan twee opgenomen in het ziekenhuis, en drie overleden coronapatiënten is Molenkouter in Wichelen zowat het zwaarste getroffen woonzorghuis in Oost-Vlaanderen. Toch krijgt de kordate aanpak van directrice Els en voorzitter Christoph niks dan lof van de hogere overheid. Quasi dag en nacht staan zij samen met 90 medewerkers in de frontlinie voor de bestrijding van het Covid-19 virus.