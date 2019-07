Diefstal in bedrijf op Bohemen Didier Verbaere

30 juli 2019

De politie is op zoek naar getuigen van een inbraak in een bedrijf op Bohemen in Wichelen. Deze werd afgelopen zaterdagochtend vastgesteld. Onbekenden drongen via inklimming binnen in het bedrijf en forceerden zich een toegang. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.