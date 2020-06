De Warmste Zomer beleef je in Wichelen op nieuwe speelpleintjes en met openluchtfilms Didier Verbaere

25 juni 2020

15u29 0 Wichelen De gemeente Wichelen organiseert in juli en augustus ‘De Warmste Zomer’ en legt in versneld tempo drie nieuwe speelpleintjes aan in de drie deelgemeentes. Er worden ook openluchtfilms vertoond deze zomer.

“Na de uitgave van De Warmste Gazette in coronatijden, volgt nu De Warmste Zomer”, zegt burgemeester Kenneth Taylor. “Omdat heel veel mensen vakantie in eigen land gaan spenderen, leggen we deze week in versneld tempo drie extra speelpleintjes aan. Die waren voorzien in onze meerjarenplanning maar worden nu dus gerealiseerd in de voetweg achter de sociale woningen in de Bruinbeke, op Nederkouter in Wichelen en in Serskamp ter hoogte van het voetbalplein en in het verlengde van Bruin Kruis”, zegt Kenneth. De gemeente investeert hier 22.000 euro in. Er komen ondermeer glijbanen, speeltuigen en natuurlijke speelheuvels.

11 juli viering

Ook de 11 juli viering wordt corona-proof. “We organiseren straattheater op vier verschillende locaties voor jong en oud. Mensen zullen zich wel moeten inschrijven. Vandaag hebben we Kapitein Winokio al vastgelegd. Via het steunfonds van de Vlaamse Gemeenschap kregen we 133.000 euro. Daarmee gaan we op alle activiteiten deze zomer gratis drankbonnetjes uitdelen die gebruikt kunnen worden in de lokale horeca. Ook verenigingen die in de problemen komen omdat evenementen werden afgelast of niet kunnen plaatsvinden, zullen we hiermee ondersteunen”, zegt Kenneth.

Filmzomer

De hele zomer lang zal je in Wichelen ook in openlucht naar films kunnen kijken. Er zijn ook plannen voor een drive-in. Burgemeester Taylor is ook voorzitter van het Vlaams Audiovisueel Fonds en gebruikt zijn contacten om regisseurs en acteurs naar Wichelen te halen. “Elke 14 dagen voorzien we een filmdag met voorstellingen voor kinderen, tieners, jeugd en volwassenen. Data en namen worden later bekend gemaakt. Er zijn ook plannen voor een drive-in aan het scoutsterrein van Serskamp. Het wordt dus echt De Warmste Zomer in Wichelen”, besluit Kenneth.