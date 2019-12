De Warmste Kapelle van Vlaanderen staat in de Bruinbeke Didier Verbaere

22 december 2019

14u32 0 Wichelen Meerderheid en oppositie van Wichelen organiseerden zondag De Warmste Gemeenteraad in de Kapelle in de Bruinbeke. De opbrengst van de druk bijgewoonde aperitief gaat naar Boven De Wolken en Villa Vief.

De gemeenteraadsleden en de leden van het bijzonder comité van Wichelen toverden de Kapelle in Schellebelle om tot het gezelligste aperitief café van Vlaanderen. Ludwigs Discobar zorgde voor een feestje en aan de chalets buiten kon je iets eten. De opbrengst van de druk bijgewoonde actie wordt pas later bekend gemaakt. De Kapelle is nog open tot 15 uur. Maar bij de start stond de teller aan sponsors en giften reeds op 5.000 euro. De raadsleden hulden zich ook in de meest kitscherige kersttruien. Omdat het mag.

