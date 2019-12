De Warmste Gemeenteraad in de Kapelle van de Bruinbeke Didier Verbaere

19 december 2019

17u26 3 Wichelen De gemeenteraadsleden en de leden van het bijzonder comité van Wichelen slaan de handen in elkaar en organiseren ‘De Warmste Gemeenteraad’ op zondag 22 december tussen 10 en 15 uur in de Kapelle van de Bruinbeke. De opbrengst van deze Warmste Week-actie gaat naar twee goeie doelen: Boven de Wolken en Villa Vief.

Voor één keer gaan de lokale politici niet in debat, maar organiseren ze over de partijgrenzen heen de ‘De Warmste Gemeenteraad’. Zij nodigen alle inwoners van Wichelen uit op het gezelligste aperitiefmoment van het jaar in De Kapelle met lokale dranken. Je hoeft ook niet op tijd thuis te zijn voor het middageten, want buiten in de chalets kun je snacks eten. Het dj-duo Ludwig & Harry, de enige echte dj’s van Ludwigs Discobar, zorgen voor de ambiance. Net als de raadsleden die zich in de meest kitscherige kersttruien gaan hullen. De opbrengst gaat integraal naar twee goede doelen: Boven De Wolken en Villa Vief.

Info: www.dewarmstegemeenteraad.be.