D-Day Gin gerijpt op eikenhouten vaten voor 75ste verjaardag D-Day Didier Verbaere

29 mei 2019

00u28 2 Wichelen Twee jaar na de lancering van D-Day Gin, een eerbetoon van burgemeester Kenneth Taylor aan zijn grootvader en Brits WOII soldaat Albert Taylor, werd in de stokerij Rubbens in Wichelen de Gold Edition gelanceerd. “De basis blijft dezelfde maar deze gin heeft enkele weken op eikenhouten vaten gerijpt en is nog voller van smaak. We brengen naar aanleiding van de 75ste verjaardag van D-Day 4044 flessen op de markt”, zegt Taylor. Er is ook een nieuwe APP die je leidt naar het levensverhaal van Albert.

Kenneth is de zoon van de overleden burgemeester John Taylor en kleinzoon van Albert Taylor. Albert werd geboren op 18 maart 1920 in de wijk Fulham in Londen. In WOII vocht hij voor het Britse leger onder Montgomery in Europa. Tijdens de bevrijding van Vlaanderen en Serskamp , werd hij verliefd op Helena Van der Eecken. Na de oorlog keerde hij terug naar Serskamp en in 1947 huwde hij met de grootmoeder van Kenneth.

Als eerbetoon aan zijn grootvader lanceerde Kenneth in 2017 D-Day Gin samen met Michaël Levantaci, de meesterstoker van stokerij Rubbens in Wichelen. De gin bevat onder meer kruiden uit alle plaatsen op de wereld waar Albert vocht voor onze vrijheid : Koriander uit Egypte in de Slag bij El Alamein, rozemarijn uit Italië bij Monte Cassino en jeneverbes uit Duitsland.

“Deze Gold Edition lieten we drie weken rijpen op eiken vaten. Het basisdistillaat is gebleven maar de smaak en de kleur zijn totaal verschillend. De schepre kantjes zijn eraf en de gin heeft veel warmere smaken”, zegt Michaël. Garneren doe je deze Gin Tonic best met een flinke greep ijsblokjes en wat gebrande rozemarijn en geste van citroen. Tijdens de lancering las auteur Dirk Musschoot voor uit zijn boek Sweethaerts waarin het liefdespad van soldaat Albert na de oorlog wordt beschreven. Lady Linn kroop in de huid van Vera Lynn en bracht onder meer Amazing Grace en White cliffs of Dover. En Finn, het 6-jarig neefje van Kenneth en achterkleinzoon van Albert, mocht de eerste fles onthullen.

App leidt naar zijn levensverhaal

Meteen werd ook een speciaal ontworpen gsm applicatie gelanceerd. Wanneer je deze op een fles D-Day Gin richt, verschijnt een hologram van soldaat Albert die zijn verhaal vertelt. Online vind je er nog meer verhalen. Deze app werd ontworpen door Wouter Van Hauwermeiren. Een groot deel van de opbrengst van deze Gold edition gaat opnieuw naar de vzw Kindsoldaten. Een fles in aangepaste houten kist kost 49 euro en is te koop in tientallen handelszaken en drankdiscounts in de ruime regio.