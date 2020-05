Creatieve Laure (13) plaatst hele straat vol kunstwerkjes: “Om wandelaars happy te maken” Koen Moreau

20 mei 2020

16u49 4 Schellebelle De Lage Weg in Schellebelle is stilaan volledig omgevormd tot een openluchttentoonstelling. Dat is te danken aan de 13-jarige Laure Verhoeven en de coronacrisis. “In de voormiddag werk ik thuis voor school en na de middag maak ik figuren”, vertelt ze.



De straat waar de hoofdzetel van lingeriefabrikant Van De Velde gevestigd is, heeft er sinds deze week een trekpleister bij. Dag na dag worden langs de kant van de weg meer kunstwerken geplaatst. “Eerst maakte ik ze nog thuis, maar nu maak ik ze gewoon ter plaatse rond materiaal langs de kant van de weg”, vertelt Laure Verhoeven.

Het leukste is de glimlach die mensen krijgen als ze mijn werkjes opmerken Laure Verhoeven

Het materiaal dat de leerlinge uit het eerste jaar moderne aan het Sint-Gertrudiscollege van Wetteren gebruikt laat dat gelukkig toe. “Ik werk met papier-marché. Het voordeel is dat je snel kan werken en dat je geen schade aanricht. De regen en wind zullen alles bovendien automatisch opruimen en dat is best leuk.” Dat de werken vergankelijk zijn vindt het meisje niet erg. “Het leukste is het ontwerpen en de glimlach die mensen krijgen als ze de werkjes opmerken.”

Tentoonstelling

Waarom ze het doet? “Vooral om de mensen die passeren happy te maken.” De werkjes langs de straatkant zijn overigens klein bier in vergelijking met wat het meisje nog maakt. “Thuis ben ik bezig met een kleiner werk in het groot te maken voor een tentoonstelling hier in het dorp.” Die tentoonstelling, met onder meer schilderwerken van papa Tom Verhoeven, was oorspronkelijk gepland tijdens de jaarlijkse Potjesmarktkermis. De coronacrisis besliste helaas anders.

Voor zaterdag wordt regen voorspeld, ik denk niet dat mijn werkjes dat zullen overleven Laure Verhoeven

“Papa mikt nu op september. Dat geeft me dus wat extra tijd en die gebruik ik graag voor iets anders.” Toch werkt Laure, met de hulp van haar oudere zus Julie, ook nog verder aan haar groot werk met de titel ‘Sleutel naar vrijheid’. Dat werk is geïnspireerd op de schilderijen “Horen, zien en zwijgen’ over mindervaliden van haar vaders hand. Die is dan ook best fier. Wie al eens wil proeven van de creativiteit van Laure wandelt best eerstdaags door de Lage Weg. “Voor zaterdag wordt regen voorspeld, ik denk niet dat mijn werkjes dat zullen overleven.”