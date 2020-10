Code oranje en strengere bezoekregeling in Woonzorghuis Molenkouter: Maximaal twee bezoeker en tweemaal per week Didier Verbaere

10 oktober 2020

15u23 0 Wichelen Het Woonzorghuis Molenkouter in Wichelen verstrengt haar bezoekregeling tot een maximum van twee bezoekers per inwoner. Deze mogen ook nog slechts tweemaal per week langskomen.

“Sinds begin september stellen we een dagelijkse toename van het gemiddeld aantal besmettingen met COVID-19 in onze samenleving vast. Helaas stijgt ook het aantal besmettingen in onze gemeente en komen we uit op meer dan 10 besmettingen. Dit houdt in dat we voor het woonzorghuis Molenkouter op vlak van bezoekregeling in code oranje terecht komen”, zegt burgemeester Kenneth Taylor.

“Code oranje betekent dat we het aantal bezoekers naar 2 personen brengen. Deze 2 bezoekers kunnen 2 maal per week langskomen. Op deze manier heeft elke bewoner 4 bezoekmomenten per week. De bezoekmomenten kunnen op week- en weekenddagen tussen bepaalde tijdsloten vrij gekozen worden. De bezoekmomenten worden afgesproken tussen de mantelzorger door de bewoner bepaald en het woonzorghuis. Wekelijks kan de bezoeker wijzigen.”

Binnen code oranje is het niet mogelijk om bewoners mee te nemen naar huis, uiteraard kunnen bezoeken aan het ziekenhuis en geplande consultaties verder doorgaan mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. We hopen op deze manier het woonzorghuis te vrijwaren van nieuwe besmettingen en willen iedereen van harte bedanken voor het begrip”, besluit de burgemeester.